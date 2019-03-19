Студия Видео8.ру — это оцифровка кассет и бобин, сканирование слайдов и негативов и многое другое. Мы бережем историю и сохраняем воспоминания. Выберите тип материала и кликните по картинке, чтобы узнать подробности.

Что можно оцифровать у нас и по какой цене

Видеокассеты

8 мм кинопленка

Фотопленка

Аудио носители

16 мм кинопленка

Бумажные фотографии

Мы оказываем услуги, связанные с переводом аналоговых записей в цифру и их обработкой, с 2004 года, и наши методы постоянно совершенствуются. Мы находимся в шаговой доступности от метро. Оцифрованный материал пишем на любой современный носитель: флешки, HDD, CD, DVD, Blu-ray. Монтируем видеоролики и слайд-шоу, в т.ч. в присутствии клиента.

За долгие годы кропотливой работы нам удалось соблюсти лучшее на рынке соотношение цена/качество/сроки. Для большинства услуг мы предоставляем выбор в разных ценовых диапазонах и никогда не скрываем, на какой аппаратуре проводится перезапись. Мы за прозрачность. Используется отечественная и импортная техника высокого уровня, а также уникальные устройства собственной разработки.

Дополнительные услуги

Реставрация

фотографий

Услуги

видеомонтажа

Создание

слайд шоу

Много вспомогательных услуг уже включены в стоимость. Например, мы всегда убираем царапины и пыль, когда сканируем фотографии. Кинопленку перед работой подвергаем влажной очистке. Запись с кассет всегда просматриваем на предмет пустых мест и камеры в пол. Даже простой на первый взгляд перегон на диск выполняем с поднятием качества. Если нужен еще более впечатляющий результат, добавьте к стандартной оцифровке наши услуги по монтажу и оформлению обложек.

Чем хороша наша оцифровка

Наша цель — не просто оказать услугу, но и развить сами технологии перевода в цифру. Мы новаторы в области оцифровки 8 мм кинопленки и подарили миру много интересных решений и оригинальных устройств, которые широко используются в разных студиях страны. Мы привозим, обслуживаем и ремонтируем оборудование из-за рубежа, а также проводим эксперименты и разработки своего собственного, как правило, не имеющего аналогов. Если вы хотите получить действительно качественную оцифровку от команды настоящих энтузиастов своего дела, вы пришли по адресу.

Подарите вторую жизнь домашним архивам и пленкам, сохраните и передайте свои эмоции и воспоминания детям — они будут вам благодарны. Если пленки и кассеты нечем просмотреть, можно воспользоваться нашим бесплатным стендом. Время не щадит аналоговые записи — переведите их в цифру, и они смогут радовать Вас долгие годы!

Что сделать со слайдом?

Нам уже доверили свои архивы:

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